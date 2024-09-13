Marmara'da Gemiden Düşen Hintli Aranıyor

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Gemiden Marmara Denizi'ne düşen Hindistanlı aranıyor

Şarköy'de gemiden düşen şahıs kayboldu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında demirlemiş Liberya bayraklı RUI FU SHENG isimli gemiden bir kişinin kaybolduğu bildirildi. Kayıp şahsın gemide çalışan bir Hint vatandaşı olduğu belirtilirken, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Marmara Denizinin Şarköy ilçesi açıklarında 11 Eylül 2024 tarihinde saat 19.15'te gemi kaptanı, Sahil Güvenlik Komutanlığına ve Tekirdağ Bölge Liman Başkanlığına yaptığı ihbarda Ganesh Govind isimli bir personelinin kayıp olduğunu bildirdi. En son saat 10.40'ta görülen şahsın gemide olmadığı fark edilince, arama kurtarma faaliyetleri başlatıldı. Aramaların ikinci gününde Şarköy Sahil Güvenlik Karakolu Komutanlığı, Marmara Denizi'nde çalışmalarına aralıksız devam ediyor.