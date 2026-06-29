Marmara'da çıkan ot yangını ormana sıçramadan söndürüldü - Son Dakika
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Marmara'da çıkan ot yangını ormana sıçramadan söndürüldü

Marmara\'da çıkan ot yangını ormana sıçramadan söndürüldü
29.06.2026 23:48  Güncelleme: 23:50
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Balıkesir'in Marmara ilçesinde kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Balıkesir'in Marmara ilçesinde kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Marmara ilçesine bağlı Topağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgedeki kuru otların henüz bilinmeyen bir nedenle tutuştuğunu ve alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 2 itfaiye aracı ve 4 personel sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını çevredeki ormanlık alana sirayet etmeden kontrol altına aldı. Herhangi bir maddi hasarın yaşanmadığı olayda yangın, ekiplerin başarılı çalışması sonucu tamamen söndürüldü. Bölgedeki soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından alan jandarma ve orman işletme ekiplerine teslim edildi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Balıkesir, 3. Sayfa, Güvenlik, İtfaiye, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Marmara'da çıkan ot yangını ormana sıçramadan söndürüldü - Son Dakika

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