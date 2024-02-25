Marmara Deniz'inde batan BATUHAN A isimli gemideki kayıp mürettebatı arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Marmara Deniz'inde batan BATUHAN A isimli gemideki kayıp mürettebatı arama çalışmaları devam ediyor

Marmara Deniz\'inde batan BATUHAN A isimli gemideki kayıp mürettebatı arama çalışmaları devam ediyor

Marmara Deniz'inde batan BATUHAN A isimli gemide kaybolan 4 mürettebatın bulunması için arama çalışmaları sürüyor. Nene Hatun gemisi, batık gemiye dalış yaparak arama faaliyetlerine başladı.

25.02.2024 16:42  Güncelleme: 16:45
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Marmara Deniz'inde batan BATUHAN A isimli gemideki kayıp 4 mürettebatı arama çalışmaları devam ediyor. Nene Hatun gemisinden batık gemiye dalış gerçekleştirmeye başladı.

15 Şubat 2024 tarihinde batan Batuhan A isimli gemide kazazedelerin bulunması maksadıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı TCG Akın 25 Şubat 2024 tarihine kadar 36 baş dalışta toplam 44 saat dalgıç marifeti ve ROV cihazı ile 91 saat 31 dakika dalış gerçekleştirerek 2 kazazedenin cansız bedenine ulaştı. Faaliyetlerini tamamlayarak gece saat 02: 30'da batık üzerinden ayrılan TCG Akın gemisi yerine dalış faaliyetlerine devam edecek olan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Nene Hatun isimli gemi tarafından 25 Şubat 2024 saat 09: 50'de batık üzerine konumlanma faaliyetlerine başladı. 4 kayıp mürettebatın arama çalışmaları devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Marmara Deniz'inde batan BATUHAN A isimli gemideki kayıp mürettebatı arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmara Deniz'inde batan BATUHAN A isimli gemideki kayıp mürettebatı arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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