Marmara Denizi'nde batan gemi sualtında böyle görüntülendi - Son Dakika
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Marmara Denizi'nde batan gemi sualtında böyle görüntülendi

Marmara Denizi'nde batan 'Batuhan A' isimli gemide kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ekiplerin çalışmaları sürerken batan geminin sualtı görüntüleri ortaya çıktı. Geminin batma nedeni henüz belirlenemedi.

16.02.2024 09:17
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Marmara Denizi'nde batan gemi sualtında böyle görüntülendi

Marmara Denizi'nde batan "Batuhan A" isimli gemide kurtarma çalışmaları sürüyor. Ekiplerin çalışmaları sürerken batan geminin sualtı görüntüleri böyle görüntülendi.

Marmara Denizi\'nde batan gemi sualtında böyle görüntülendi
Kaynak: İHA

Marmara Denizi, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Marmara Denizi'nde batan gemi sualtında böyle görüntülendi - Son Dakika

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