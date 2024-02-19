Marmara Denizi'nde batan kuru yük gemisinin kayıp mürettebatı için arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Marmara Denizi'nde batan kuru yük gemisinin kayıp mürettebatı için arama çalışmaları devam ediyor

Marmara Denizi\'nde batan kuru yük gemisinin kayıp mürettebatı için arama çalışmaları devam ediyor

Marmara Denizi'nde batan kuru yük gemisinin kayıp mürettebatını bulma çalışmaları Bandırma Körfezi'nde 5. gününde de sonuçsuz kaldı. Bandırma merkezli 911 Arama Kurtarma Derneği, Karşıyaka ile Tatlısu Mahallesi arasında yoğunlaşarak arama çalışmalarını sürdürdü. Ancak şu ana kadar herhangi bir bulguya ulaşılamadı. Dernek Başkanı Mustafa Gürsoy, arama faaliyetlerinin önümüzdeki günlerde de devam edeceğini açıkladı.

19.02.2024 20:32  Güncelleme: 20:34
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Marmara Denizi'nde batan kuru yük gemisinin kayıp mürettebatını arama çalışmaları Bandırma Körfezi'nde devam ediyor.

Marmara Denizi'nde İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan kuru yük gemisinin kayıp 5 mürettebatını bulmak için çalışmalar, 5. günde de dört koldan devam etti. Bandırma merkezli 911 Arama Kurtarma Derneği, Bandırma Körfezi'nde gün boyu arama çalışması yürüttü. Ekipler, Karşıyaka ile Tatlısu Mahallesi arasına yoğunlaşarak, denizin üzerinde arama çalışmasını sürdürdü. Ekipler tarafından çevredeki koylar ve kayalıklar deniz araçlarıyla detaylı şekilde incelendi ancak Bandırma Körfezi'nde yürütülen çalışmalar 5. günde de bir sonuç vermedi.

Dernek Başkanı Mustafa Gürsoy, 911 Arama Kurtarma Derneği'nin arama faaliyetlerine önümüzdeki günlerde de devam edeceğini belirtti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Marmara Denizi'nde batan kuru yük gemisinin kayıp mürettebatı için arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmara Denizi'nde batan kuru yük gemisinin kayıp mürettebatı için arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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