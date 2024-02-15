Marmara Denizi'nde batan geminin son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Marmara Denizi'nde batan geminin son görüntüleri ortaya çıktı

Marmara Denizi\'nde batan geminin son görüntüleri ortaya çıktı

Balıkesir'in Marmara Adası'ndan Bursa'nın Gemlik ilçesine yük getiren 69 metrelik kargo gemisi Marmara Denizi'nde battı. BATUHAN A gemisinin başka bir gemiyi selamladığına ilişkin görüntüleri ortaya çıktı. Arama çalışmaları sürüyor.

15.02.2024 22:34  Güncelleme: 22:47
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Kargo gemisi İmralı Adası açıklarında battı

BURSA - Balıkesir'in Marmara Adası'ndan Bursa'nın Gemlik ilçesine kuru yük getiren 69 metrelik kargo gemisi Marmara Denizi'nde battı. Bölgeye çok sayıda ekip gönderilirken, gemide 6 kişilik mürettebat bulunduğu bildirildi.

Kargo gemisi sabah 6.32'de İmralı Adası yakınlarında acil durum sinyali bildirdi. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi gönderildi. 7.12 itibariyle de gemiden sinyalin tamamen kesildiği belirtildi.

Gemide 6 kişilik mürettabatın bulunduğu, bölgeye sahil güvenlik botlarının ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin sevk edildiği, helikopterlerin ise hava muhalefeti sebebiyle kalkış yapamadığı kaydedildi.

Bölgede yapılan çalışmalarda içi boş bir can salı bulundu.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş Batuhan A isimli gemiden acil durum sinyali alındığını belirterek, "Su alarak batan gemide Türk vatandaşı olduğu değerlendirilen 6 kişilik mürettebatı kurtarma çalışması sürüyor. Mudanya ilçesinde kriz merkezi oluşturuldu" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Marmara Denizi'nde batan geminin son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

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