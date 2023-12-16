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Marmara Denizi'nde Poyraz Fırtınası - Son Dakika
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Marmara Denizi'nde Poyraz Fırtınası

Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz fırtınası, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor. Tekirdağ kıyılarında etkili olan fırtına sebebiyle balıkçı tekneleri limana çekildi, konteyner gemileri demirledi. Şehir merkezinde ise bir simit büfesi fırtınaya dayanamayarak yan yattı.

Marmara Denizi\'nde Poyraz Fırtınası
16.12.2023 - 23:12,
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Marmara Denizi ulaşımına poyraz engeli

TEKİRDAĞ - Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz fırtınası, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyılarında Poyraz fırtınası etkili oluyor. İki gün süreceği tahmin edilen poyraz fırtınası sebebiyle Tekirdağ'da birçok balıkçı teknesi, balıkçı limanına çekerek rıhtıma bağladı.

Uluslararası yük taşımacılığı yapan büyük konteyner gemileri de Marmara Denizi'nin Tekirdağ açıklarına demirleyerek poyraz fırtınasının geçmesini bekledi.

Şehir merkezinde de etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Fırtınaya dayanamayan park halindeki bir simit büfesinin yan yattığı gözlendi.

Kaynak: İHA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Denizi, Tekirdağ, Son Dakika

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