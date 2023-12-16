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Marmara Denizi'nde Poyraz Fırtınası Etkili Oluyor - Son Dakika
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Marmara Denizi'nde Poyraz Fırtınası Etkili Oluyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyılarında poyraz fırtınası etkili oluyor. Balıkçı tekneleri limana çekilirken, konteyner gemileri demirleyerek fırtınanın geçmesini bekliyor. Şehir merkezinde ise fırtına nedeniyle bir simit büfesi yan yattı.

Marmara Denizi\'nde Poyraz Fırtınası Etkili Oluyor
16.12.2023 - 15:01,
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Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz fırtınası, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyılarında Poyraz fırtınası etkili oluyor. İki gün süreceği tahmin edilen poyraz fırtınası sebebiyle Tekirdağ'da birçok balıkçı teknesi, balıkçı limanına çekerek rıhtıma bağladı.

Uluslararası yük taşımacılığı yapan büyük konteyner gemileri de Marmara Denizi'nin Tekirdağ açıklarına demirleyerek poyraz fırtınasının geçmesini bekledi.

Şehir merkezinde de etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Fırtınaya dayanamayan park halindeki bir simit büfesinin yan yattığı gözlendi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Denizi, Tekirdağ, Fırtına, Son Dakika

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