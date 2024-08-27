Marmara Denizinde kaybolan 2 tersane işçiye ulaşma çalışmaları devam ediyor

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Marmara Denizinde kaybolan 2 tersane işçiye 42. saatinde ulaşılmaya çalışıyor

20 unsur 79 personelle çalışmalar yoğunlaştı Çevre illerden destek sağlanıyor

BURSA - Yalova'nın Armutlu ilçesinde kanoyla denize açılan ve fırtınada kaybolan 2 tersane işçisi için havadan, karadan ve denizden arama çalışmaları 42. saatinde devam ediyor. 20 unsur 79 personelle Marmara Deniz'inde ekipler seferber olmuş durumda. Yanı sıra Bursa AFAD da bölgeye ekip gönderip çalışmaları 3 ayrı kıyıdan sürdürüyor.

Armutlu ilçesi Dereağzı Mevkisi'nden 2 gün önce turlamak için konoyla denize açılan Hüseyin Piner ve mesai arkadaşı Yücel Coşkun Bozburun mevkiine ilerlerken Tavşantepe bölgesinde akıntıya kapıldı.

Mesai arkadaşları uyarmış

Denizde açılan Piner ve Coşkun'u arayan mesai arkadaşları kendilerine bölgede akıntı ve fırtına olduğunu, çok fazla açılmamaları gerektiğini söylediler. Kendilerinin güvende olduğu söyleyen ikili ise, bir süre sonra çalışma arkadaşlarını arayıp sahil güvenliğe haber vermelerini istedi. İhbarcılara ulaşan sahil güvenlik ekipleri akıntıya kapılan Piner ve Coşkun'dan konum istedi.

Fakat sinyalin kesilmesi nedeniyle konum gelmemesi üzerine ekipler bölgede arama çalışması başlattı. Çalışmaların yoğunlaştığı bölgede kanoya ulaşan ekipler, 48. Saatinde havadan sahil güvenlik helikopteri, 20 sahil güvenlik botu ve karadan da jandarma, AFAD ve polis olmak üzere 79 personelle arama kurtarma çalışması sürüyor. Yanı sıra bölgeye Bursa'dan da AFAD ekibi destek verdi. 2 ekip Bursa'nın Mudanya, Eşkel ve Eğerce kıyı şeridinde de çalışmalara başladı. Gecenin karanlığında ara verilen havadan ve denizden arama çalışmaları sabahın ilk ışıkları ile yeniden başladı Çalışmalar 42 saattir sürerken henüz olumlu bir sonuç alınamadı.