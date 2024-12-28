Marmaray Ayrılıkçeşmesi istasyonunda intihar - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Marmaray Ayrılıkçeşmesi istasyonunda intihar

Geniş Video İzle

İstanbul'da en çok kullanılan ulaşım araçlarından biri olan Marmaray'ın Ayrılıkçeşmesi istasyonunda 1 kişi intihar etti. İntihar nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapılıyor.

28.12.2024 16:55  Güncelleme: 17:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmaray Ayrılıkçeşmesi istasyonunda saat 15.30'da intihar olayı yaşandı. Meydana gelen bu üzücü olay nedeni ile seferler gecikmeli olarak yapılıyor.

AÇIKLAMA YAPILDI

Konuyla ilgili Marmaray'ın X hesabı üzerinden yapılan açıklamada "Marmaray Ayrılıkçeşmesi istasyonu, saat 15.30'da meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte, #Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Marmaray Ayrılıkçeşmesi istasyonunda intihar

Marmaray, İstanbul, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Marmaray Ayrılıkçeşmesi istasyonunda intihar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Atilla Kamış:
    Ülkeyi getirdiğiniz durumun taaaaa …. …….. 51 27 Yanıtla
  • Beni boş ver:
    saraydakiler her bu gibi intihar vakalarında keyif partisi vermiyorlarsa ben ne derseniz olurum 33 27 Yanıtla
  • COŞKUN BARIŞ:
    durağın adı çok manidar 30 1 Yanıtla
  • Turan Akhan:
    ulan bu kacinci bariyer koymak o küçük beyninize fikir olarak gelmesi için daha kaç kişinin ölmesi gerek yada paraya mi kiyamuyorsunuz lanet olsun bu toplumu bu hale kim geyirdiyse 24 6 Yanıtla
  • monşer null:
    Batsın Bu Dünya Orhan pezosu 22 6 Yanıtla
  • Şeref Taşdöven:
    ulan her şeyi hükumete yüklemek ne ne ahlaktan ne namazdan ne abdestten ne aileden bahseden var sal çayıra mevlam kayıra gençlik nereye gidiyor hiç düşünen söyleyen yok 9 15 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    harbiden ayrılık çeşmesi ölmek isteyen bu istasyona geliyor 4 0 Yanıtla
  • Adem Sevindik null:
    görme engelliler bariyeri sadece kendisi için istemiyor. intihar vakaların önlemek için de istiyor. 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:12 Çin’in 6. nesil savaş uçağı, atmosferi aşıp uzaya çıkabiliyor Çin'in 6. nesil savaş uçağı, atmosferi aşıp uzaya çıkabiliyor
09:46 Narin davasında karar okunurken sanıklardan çıt çıkmaması dikkat çekti Narin davasında karar okunurken sanıklardan çıt çıkmaması dikkat çekti
08:50 Yeni Suriye ordusu, PKKYPG’nin işgal ettiği 2 mahalleye takviye birlikler gönderdi Yeni Suriye ordusu, PKK/YPG'nin işgal ettiği 2 mahalleye takviye birlikler gönderdi
07:26 Güney Kore’de 181 kişiyi taşıyan uçağın kaza anı kamerada Güney Kore'de 181 kişiyi taşıyan uçağın kaza anı kamerada
07:12 Güney Kore’de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı 122 kişi hayatını kaybetti Güney Kore'de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı! 122 kişi hayatını kaybetti
10:32 Narin cinayetinde kritik gün Anne Yüksel Güran son kez savunma yaptı Narin cinayetinde kritik gün! Anne Yüksel Güran son kez savunma yaptı
10:32 Acun’un ’’Şu ismi bir yere yazar mısın’’ dediği futbolcu Fenerbahçe’ye geliyor Acun'un ''Şu ismi bir yere yazar mısın'' dediği futbolcu Fenerbahçe'ye geliyor
10:20 Emekli, memur, memur emeklisi Enflasyona göre hesaplandı, işte zamlı maaşlar Emekli, memur, memur emeklisi! Enflasyona göre hesaplandı, işte zamlı maaşlar
10:15 Dünyanın en yaşlı timsahının 124. yaşı kutlandı Dünyanın en yaşlı timsahının 124. yaşı kutlandı
09:53 Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum
09:43 Al Shabab Başkanı Almunajem ve Fatih Terim’in Şaşırtıcı Buluşması Al Shabab Başkanı Almunajem ve Fatih Terim'in Şaşırtıcı Buluşması
09:37 Astrolog Aysun Koç: Kara Yeniay, liderleri ve otoriteleri tehdit ediyor Astrolog Aysun Koç: Kara Yeniay, liderleri ve otoriteleri tehdit ediyor
09:34 İsrail, Esad’ın vazgeçtiği görüşmeyi açıkladı İsrail, Esad'ın vazgeçtiği görüşmeyi açıkladı
09:33 Esenyurt’ta kaldırımda birbirlerine girdiler O anlar kamerada Esenyurt'ta kaldırımda birbirlerine girdiler! O anlar kamerada
09:19 New York metrosunda bir haftada ikinci vahşet Bir kişi daha diri diri yakıldı New York metrosunda bir haftada ikinci vahşet! Bir kişi daha diri diri yakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2024 10:46:41. #1.11#
SON DAKİKA: Marmaray Ayrılıkçeşmesi istasyonunda intihar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.