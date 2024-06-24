Marmaris açıklarında lastik bot arızası sonucu düzensiz göçmenler kurtarıldı - Son Dakika
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Marmaris açıklarında lastik bot arızası sonucu düzensiz göçmenler kurtarıldı

Marmaris açıklarında lastik bot arızası sonucu düzensiz göçmenler kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında lastik botun motor arızası vermesi üzerine sürüklenen bot içindeki 19 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Botu tarafından kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler arasında 7 çocuk da bulunuyor.

24.06.2024 20:46
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Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında lastik bot ile yasa dışı yollardan çıkış yaparken lastik botun motor arızası vermesi üzerine sürüklenen bot içindeki düzensiz göçmenler kurtarıldı.

Marmaris ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklenmesi üzerine yardım talebinde bulundular. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından lastik bot içerisindeki 19 düzensiz göçmen (beraberinde 7 çocuk) kurtarıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Marmaris açıklarında lastik bot arızası sonucu düzensiz göçmenler kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmaris açıklarında lastik bot arızası sonucu düzensiz göçmenler kurtarıldı - Son Dakika
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