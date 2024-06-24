Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında lastik bot ile yasa dışı yollardan çıkış yaparken lastik botun motor arızası vermesi üzerine sürüklenen bot içindeki düzensiz göçmenler kurtarıldı.
Marmaris ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklenmesi üzerine yardım talebinde bulundular. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından lastik bot içerisindeki 19 düzensiz göçmen (beraberinde 7 çocuk) kurtarıldı. - MUĞLA
Son Dakika › 3.Sayfa › Marmaris açıklarında lastik bot arızası sonucu düzensiz göçmenler kurtarıldı - Son Dakika
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