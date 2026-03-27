Polis, Marmaris Belediyesi\'ndeki arama çalışmalarını tamamladı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde polis ekiplerinin gece yarsısı başlattığı arama çalışmaları tamamlandı. Yaklaşık 3 saat süren arama çalışmasının tamamlamasının ardından açıklama yapan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Konunun belediyemiz ve belediyenin işleyişi ile bir bağlantısı yok. Anlımız ak ve görevimizin başındayız" dedi.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütmüş olduğu bir soruşturma kapsamında gece yarısı Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Marmaris Belediyesi'nde gerçekleştirilen arama çalışmaları 3 saat devam etti. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın da Marmaris Belediyesi'ne gelerek konuyla ilgili bilgi aldığı arama çalışmalarının tamamlanmasının ardından Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü açıklama yaptı.

Belediyenin değişik birimlerinde arama çalışması yapan polis ekiplerinin bazı dosya, evrak ve materyalleri alarak incelemek üzere götürdüğü görüldü.

Başkan Ünlü: "Konunun belediyenin işleyişi ile bir bağlantısı yok"

Polisin çalışmalarını tamamlayıp belediyeden ayrılması üzerine açıklama yapan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Hepinizin bildiği gibi bir arama gerçekleşti. Marmaris'te bazı farklı kişilerin, içinde belediye çalışanlarımızın da olduğu bir soruşturma yürütülüyor. Bununla ilgili de belediyemizde çalışan arkadaşlarımızın da ofislerinde arama yapıldı. Bu arama da bitti şu anda. Gördüğünüz gibi polis arkadaşlar da çekildiler. Değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Daha sağlıklı bilgi vermek için yarın açıklamamızı yaparız. Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Şimdilik durumumuz bu şekilde. Belediye ile bir bağlantı yok. Belediyenin kurumsal kimliği ile belediyenin işleyişi ile ilgili alakası yok. Münferit bir olay. Takip etmişsinizdir, farklı farklı isimler. Farklı meslek grubundaki isimlerin birlikte olduğu bir dosya gibi duruyor. Çok bir bilgimiz de yok, çok bir şey söylemek de doğru değil. Dediğimiz gibi belediyenin kurumsal kimliğinin işleyişinin ilgilendiren bir durum yok şu anda. Biz yarından itibaren gördüğünüz gibi makamımızda çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Yarın belediyemiz çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek. Alnımız ak, görevimizin başındayız" ifadelerini kullandı.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, içlerinde Marmaris Belediyesi'nde çalışanların da dahil olduğu, esnaf, müteahhit, kamu görevlisi, serbest meslek çalışanı, muhasebeci, mühendislerin de olduğu 13 kişinin gözaltına alındığı ve operasyonun devam edeceği öğrenildi. - MUĞLA