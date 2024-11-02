Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında hareket halindeki teknede 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi ve 16 düzensiz göçmen yakalandı.
Marmaris ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli fiber karinalı lastik bot durdurulmuş, içerisindeki 16 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. - MUĞLA
Son Dakika › 3.Sayfa › Marmaris'te 16 Göçmen ve 2 Kaçakçı Yakalandı - Son Dakika
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