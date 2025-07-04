Marmaris\'te 21 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde karadan ulaşımın bulunmadığı bir bölgede 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Marmaris ilçesinde karadan ulaşımı olmayan bölgede düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Dikili/Koldestim) ve Turunç Jandarma Karakol Komutanlığı personeli tarafından 21 düzensiz göçmen yakalandı. - MUĞLA