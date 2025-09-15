Marmaris'te 74 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı - Son Dakika
Marmaris'te 74 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

15.09.2025 07:52
Marmaris açıklarında Yunan sahil güvenliği tarafından itilmiş 74 göçmen kurtarıldı, bir şüpheli yakalandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 18'i çocuk toplam 74 düzensiz göçmen kurtarılırken, bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Marmaris ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları tarafından Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 4 can salı içerisindeki toplam 18'i çocuk 74 düzensiz göçmen kurtarılırken bir göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. - MUĞLA

