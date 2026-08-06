Marmaris'te Alkollü Sürücüye Ceza - Son Dakika
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Marmaris'te Alkollü Sürücüye Ceza

Marmaris\'te Alkollü Sürücüye Ceza
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Marmaris'te cip safari araçlarına yapılan denetimde alkollü sürücüye işlem yapıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Marmaris Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri, ilçenin kırsal mahallelerinde yerli ve yabancı turistlere yönelik tur düzenleyen cip safari araçlarına yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde, alkollü sürücüye işlem yaptı.

Edinilen bilgiye göre, Asparan mevkisinde yapılan uygulamada yaklaşık 75 cip ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde sürücülerin belgeleri incelenirken alkol kontrolü de yapıldı. Yapılan kontrollerde 3 aracın belge eksikliği bulunduğu tespit edilirken, bir cip safari sürücüsünün alkollü olduğu belirlendi. Alkollü sürücünün ehliyetine el konulurken, ilgili firmaya da idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

Marmaris Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri, turizm sezonu boyunca denetimlerin aralıksız süreceğini belirterek, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Kaynak: İHA

Marmaris, 3. Sayfa, Trafik, Muğla, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Marmaris'te Alkollü Sürücüye Ceza - Son Dakika

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