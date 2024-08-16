Marmaris\'te Bahçe Temizliği Yangına Neden Oldu

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde bahçesindeki otları yakarak temizlik yapmaya kalkan bir şahıs ilçeyi ayağa kaldırdı. Evin bahçesinden tarım alanına sıçrayan yangın ekiplerin anında müdahalesi ile ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Olay akşam saatlerinde Marmaris Hisarönü Mahallesi Değirmenyanı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Kümeevleri sokakta evinin önündeki otları yakarak temizlemeye kalkan bir şahıs adeta faciaya davetiye çıkardı. Bahçe temizliği için yakılan ateş kısa sürede tarım arazisine sıçaytıp hızla yayıldı. Yükselen dumanları gören çevre sakinleri hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne arayarak yardım istedi. Kısa sürede bölgeye gelen Orman Bölge Müdürülüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri hemen alevlere müdahale etti. Tarım arazisinde hızla yayılan alevlerin ormanlık alana sıçramasına ramak kala önü kesildi.

Bu arada Meteoroloji'nin tüm uyarılarına rağmen yangın açısından en riskli zamanların yaşandığı bu günde ateş yakarak bahçe temizliğine kalkışan vatandaş çevredekiler tarafından büyük tepki gördü.

Ekipler bölgede soğutma çalışmasını sürdürürken, jandarma ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı. - MUĞLA