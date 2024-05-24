Marmaris'te Bir Vatandaşın Kendi Evinde ve Araçlarında Çıkardığı Yangın Paniğe Neden Oldu - Son Dakika
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Marmaris'te Bir Vatandaşın Kendi Evinde ve Araçlarında Çıkardığı Yangın Paniğe Neden Oldu

Marmaris\'te Bir Vatandaşın Kendi Evinde ve Araçlarında Çıkardığı Yangın Paniğe Neden Oldu

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Beldibi mahallesinde bir vatandaşın evini ve araçlarını ateşe vermesi sonucu çıkan yangın, çevrede paniğe neden oldu. Yangın, ormanlık alana yakın bir mesafede gerçekleştiği için orman işletme ekipleri de müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken, yanarak kullanılamaz hale gelen araçlar ve olaya karışan şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.

24.05.2024 19:43
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Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Beldibi mahallesinde yangın çıktı. Sokaktaki araçların ve yakınındaki bir evin yandığını gören vatandaşlar 112 acil ihbar hattını arayıp ihbarda bulundu. Önce orman yangını olduğu sanılan olay, ekiplerin müdahalesi sonrası aydınlatıldı. Yangının bir olaya sinirlenen S.Y. adlı şahsın evini ve araçlarını ateşe vermesi sonucu yangın çıktığı öğrenildi.

Marmaris'in merkez mahallelerinden Beldibi mahallesinde yaşanan olay çevrede paniğe neden oldu. Edinilen bilgiye göre S.Y. isimli bir vatandaş sebebi bilinmeyen bir nedenle kendisine ait ev, araba ve motorunu ateşe verdi. Kısa sürede büyüyen yangında alevler sokakta park halinde olan başka araçlara da sıçradı. Olayın ormanlık alana çok yakın bir mesafede olması sebebiyle Marmaris Orman İşletme ekipleri de hemen olay yerine sevk edilerek bölgede tedbir aldı. Orman işletme ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Yanan araçlar kullanılamaz hale gelirken, olay yerinden kaçan S.Y. polisler tarafından yakalandı. S.Y. Cumhuriyet savcılığı talimatı ile sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı konu ile ilgili soruşturma başlattı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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