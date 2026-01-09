Marmaris\'te Belediyesi çöp kamyonunun çarptığı kadın ağır yaralandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Marmaris Belediyesi'ne ait çöp kamyonun çarptığı kadın ağır şekilde yaralandı.

Kaza, Beldibi Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, belediyeye ait 34 NBA 571 plakalı Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan çöp kamyonunun sürücüsü G.K. (43) yayayı fark edemeyerek G.T. (68) isimli kadına çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan kadın ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan G.T.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA