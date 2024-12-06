Marmaris\'te Düzensiz Göçmen Operasyonu

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Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında hareket halindeki lastik bot için 31 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Marmaris ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi tarafından hareketli lastik bot durdurulmuş, içerisindeki 17 düzensiz göçmen (beraberinde 14 çocuk) ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. - MUĞLA