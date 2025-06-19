Marmaris\'te Eğlence Mekanlarına Yoğun Denetim

Muğla'nın Marmaris ilçesinde eğlence mekanlarına yönelik denetimler hız kesmeden devam ediyor.

Marmaris Kaymakamlığı'nın talimatıyla, İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri özellikle Uzunyalı Mevkii, Armutalan ve İçmeler mahallelerinde yoğun kontroller gerçekleştirdi.

Spor barlar ile eğlenceli kafe ve restoranlarda yapılan denetimlerde, meşale gösterileri, çıplak dans şovları ve işletme önünden geçen kişilere yönelik ısrarcı ve rahatsız edici şekilde içeri davet girişimleri mercek altına alındı. Geçtiğimiz hafta bu kapsamda 2'si süresiz olmak üzere 14 mekan 3, 7 ve 10 günlük sürelerle kapatılmıştı. Son olarak İçmeler Mahallesi'ndeki 2 işletme daha üç günlük kapatılanlar listesine eklendi. Böylece toplamda 2'si süresiz, 14'ü süreli olmak üzere 16 işletme kapatılmış oldu.

Marmaris Belediyesi ekiplerince mühürlenen mekanların işletmecileri, iş yerlerinin önlerine yeniden açılacakları tarihleri yazarak müşterilerini bilgilendirdi.

Denetimlerin kararlılıkla süreceğini belirten yetkililer, benzer uygulamalarda ısrar eden işletmelerin daha ağır cezalarla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu - MUĞLA