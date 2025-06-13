Marmaris\'te Güvenlik Denetimleri Artıyor

Her yıl yüzbinlerce yerli ve yabancı turist ağırlayan Muğla'nın Marmaris ilçesinde güvenlik uygulamaları hız kesmeden devam ediyor.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaz sezonunun başlamasıyla birlikte İçmeler Mahallesi ve Uzunyalı Caddesi başta olmak üzere ilçe merkezindeki tüm işletmelere yönelik geniş çaplı denetimler gerçekleştiriyor. Kafe, restoran ve eğlence hizmeti veren yüzlerce işletmeye, kurallara uymadıkları gerekçesiyle tutanak tutuldu.

Asayiş ve Devriye ekipleri kafe, restoran ve eğlence hizmeti veren işletmelerde özellikle hanutçuluk yapılması, volkan meşale ve diğer yanıcı maddelerin kullanılması kapanış saatine uyulmaması gibi konularda işletmelere cezai işlem uyguladı. Kadın turistleri kolundan tutarak işletmeye sokmaya çalışan personeller hakkında ise "cinsel saldırı", meşale yakanlara ise "genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak" suçlamalarıyla adli işlem başlatıldı. Ayrıca, bazı işletmelerde çıplak şekilde yapılan şovlar da hayasız hareket olarak değerlendirildi ve Kabahatler Kanunu kapsamında değerlendirilerek işlem altına alındı.

Emniyet yetkilileri, yaz sezonu boyunca onlarca ülkeden gelen yabancı turist ile yerli tatilcilerin huzur içinde tatil yapabilmesi ve Marmaris'te yaşayanların güvenliğinin sağlanabilmesi için bu tür denetimlerin kesintisiz ve sıklıkla olarak sürdürüleceğini bildirdi. - MUĞLA