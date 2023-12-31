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Marmaris'te Huzurlu Sokaklar Uygulaması Devam Ediyor - Son Dakika
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Marmaris'te Huzurlu Sokaklar Uygulaması Devam Ediyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde emniyet ekipleri tarafından genel asayişin ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla 'huzurlu sokaklar' uygulaması aralıksız devam ediyor. İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, farklı saat dilimlerinde ilçenin çeşitli bölgelerinde huzur ve güven uygulamaları gerçekleştiriyor. Yapılan kontrollerde aranan şahıs ya da olumsuz bir duruma rastlanmamıştır.

Marmaris\'te Huzurlu Sokaklar Uygulaması Devam Ediyor
31.12.2023 - 09:58,
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde emniyet ekiplerince genel asayişin ve kamu düzeninin sağlanması, suç işleme amacındaki şahısların caydırılması, aranan şahısların ve araçların yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesi, mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması maksadıyla ' huzurlu sokaklar' uygulaması aralıksız devam ediyor.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçenin farklı sokak ve caddelerinde, parklarda, alışveriş merkezleri ile eğlence mekanlarına yakın bölgelerde, farklı saat dilimlerinde huzur ve güven uygulamaları yapmaya devam ediyor. Uygulamalar dahilinde sabah saatlerinde başlayan kontrollerde 200 polis cadde ve sokaklarda, 100'den fazla araç ve 500'den fazla vatandaşa kimlik sorgulaması yapılırken, vatandaşlar uygulama hakkında bilgilendirildi. Yapılan uygulamalarda aranan şahıs ya da olumsuzluk oluşan bir duruma rastlanmadığı bilgisi edinildi. Huzurlu sokaklar uygulamasının her gün farklı saatler ve noktalarda yapılacağı belirtildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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Marmaris, Muğla, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Marmaris'te Huzurlu Sokaklar Uygulaması Devam Ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Marmaris'te Huzurlu Sokaklar Uygulaması Devam Ediyor - Son Dakika
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