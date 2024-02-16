Muğla'nın Marmaris ilçe belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde görev yapan 22 yaşındaki Yener D. sobayı tutuşturmak için tiner dökerken yaşanan patlamada yaralandı. Vücudunda ağır yanıklar oluşan genç işçi acil olarak önce devlet hastanesine sevk edilirken, işçinin ambulans uçak ile Kocaeli'ndeki hastaneye sevk edileceği öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü biriminde demir atölyesinde işçi olarak çalışan Yener D., sabah sobayı tutuşturmak için tiner dökerken birden alev alarak tiner tenekesi patladı. Patlamayı duyan iş arkadaşlarının 112 acil ihbar hattını araması üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından işçi Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunun yarısının 3. derece ağır yanık olduğu ve hayati tehlikesi bulunduğu belirtilen genç işçinin ilk müdahalesinin yapıldığı Marmaris Devlet Hastanesi'nden ambulans ile Ankara'dan gelen ambulans uçağa bindirilmek üzere Dalaman Havalimanına sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA
Son Dakika › 3.Sayfa › Marmaris'te iş kazası: Genç işçi tiner patlamasında yaralandı - Son Dakika
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