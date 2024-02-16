Marmaris'te iş kazası: Genç işçi tiner patlamasında yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Marmaris'te iş kazası: Genç işçi tiner patlamasında yaralandı

Marmaris\'te iş kazası: Genç işçi tiner patlamasında yaralandı

Muğla'nın Marmaris ilçe belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde görev yapan 22 yaşındaki Yener D. sobayı tutuşturmak için tiner dökerken yaşanan patlamada yaralandı. Vücudunda ağır yanıklar oluşan genç işçi acil olarak önce devlet hastanesine sevk edilirken, işçinin ambulans uçak ile Kocaeli'ndeki hastaneye sevk edileceği öğrenildi.

16.02.2024 13:51  Güncelleme: 13:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Marmaris ilçe belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde görev yapan 22 yaşındaki Yener D. sobayı tutuşturmak için tiner dökerken yaşanan patlamada yaralandı. Vücudunda ağır yanıklar oluşan genç işçi acil olarak önce devlet hastanesine sevk edilirken, işçinin ambulans uçak ile Kocaeli'ndeki hastaneye sevk edileceği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü biriminde demir atölyesinde işçi olarak çalışan Yener D., sabah sobayı tutuşturmak için tiner dökerken birden alev alarak tiner tenekesi patladı. Patlamayı duyan iş arkadaşlarının 112 acil ihbar hattını araması üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından işçi Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunun yarısının 3. derece ağır yanık olduğu ve hayati tehlikesi bulunduğu belirtilen genç işçinin ilk müdahalesinin yapıldığı Marmaris Devlet Hastanesi'nden ambulans ile Ankara'dan gelen ambulans uçağa bindirilmek üzere Dalaman Havalimanına sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Marmaris, Kocaeli, Muğla, İş Kazası, Acil Durum, Hastane, Yaralanma, Soruşturma, Kaza, Belediye, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Marmaris'te iş kazası: Genç işçi tiner patlamasında yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2024 14:30:31. #1.11#
SON DAKİKA: Marmaris'te iş kazası: Genç işçi tiner patlamasında yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement