Marmaris'te Motosiklet Kazası: 12 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Marmaris'te Motosiklet Kazası: 12 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Marmaris'te motosikletin çarptığı 12 yaşındaki çocuk öldü, sürücü ağır yaralandı. Soruşturma devam ediyor.

05.05.2025 21:39
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde motosikletin çarptığı 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, Camiavlu Mahallesi'nde saat 18.45 sıralarında yol kenarındaki bir akaryakıt istasyonu önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.C.K. (26) yönetimindeki motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan 12 yaşındaki Görkem Mehmet Soydemir'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk savrulurken, sürücü de motosikletten düştü. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Mehmet Görkem Soydemir'in hayatını kaybettiğini tespit ederken, motosiklet sürücüsü A.C.K. ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Yeni Datça yolu, olay yerindeki incelemeler ve Soydemir'in cansız bedeninin hastane morguna kaldırılmasının ardından yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Marmaris'te Motosiklet Kazası: 12 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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