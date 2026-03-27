Polis, 'rüşvet dolarları'nı ele geçirdi - Son Dakika
Polis, 'rüşvet dolarları'nı ele geçirdi

27.03.2026 16:23  Güncelleme: 16:24
Marmaris Belediyesi İmar Müdürlüğü'nde görevli bir kamu görevlisi, rüşvet alırken yakalandı. Yapılan operasyonda çok miktarda döviz ve altın bilezik ele geçirildi. Soruşturma kapsamında toplam 13 şüpheli gözaltına alındı.

Marmaris Belediyesi İmar Müdürlüğü'nde görevli bir kamu görevlisinin 4 bin dolar rüşvet alırken suçüstü yakalandığı ana ait görüntüler ortaya çıkarken, yapılan aramalarda tavan arası ve gizli bölümlere saklanmış halde çok miktarda dolar, Euro ve altın bilezik ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada Marmaris Belediyesi'nde görevli bazı kamu görevlilerinin imar ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlük yaparak maddi menfaat temin ettikleri tespit edildi. Şüphelilerin otel, restoran ve çeşitli işletmelere ilişkin işlemlerde çıkar sağlamak amacıyla birlikte hareket ettikleri belirlendi. Soruşturma kapsamında, İmar Müdürlüğü'nde görevli T.D. isimli şüpheli 4 bin dolar rüşvet alırken suçüstü yakalandı. Devam eden çalışmalarda aynı gün gece saatlerinde şüphelilere yönelik ikamet, iş yeri ve belediyedeki ofislerde aramalar gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda toplam 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, suç unsuru olduğu değerlendirilen delillere el konuldu.

Polis ekiplerince yapılan aramalarda tavan arasına ve koltukların gizli bölümlerine saklanmış halde çok miktarda dolar, Euro ve altın bilezik ele geçirildi. Operasyonda kıskıvrak yakalanan T.D.'nin suçüstü yakalanma anına ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelinin üzerinde zarf içerisine koyulmuş dolarların bulunması ve yapılan aramalarda saklanan paraların bulunması yer aldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Sevgilisine ateş ederken araya giren arkadaşını başından vurdu, intihar etti Sevgilisine ateş ederken araya giren arkadaşını başından vurdu, intihar etti
İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in yeğeni Murat Keleş savunma yaptı İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in yeğeni Murat Keleş savunma yaptı
Sahada sağlık görevlisinin olmadığını gören hakemin yaptığı hareket takdir topladı Sahada sağlık görevlisinin olmadığını gören hakemin yaptığı hareket takdir topladı
Kripto varlıklarla ilgili Meclis’e sunulan kanun teklifindeki maddeler geri çekiliyor Kripto varlıklarla ilgili Meclis'e sunulan kanun teklifindeki maddeler geri çekiliyor
Vincenzo Montella: Hedefe ulaşmak istiyoruz Vincenzo Montella: Hedefe ulaşmak istiyoruz
Trump, İran’ın verdiği “çok büyük“ hediyeyi açıkladı Trump, İran'ın verdiği "çok büyük" hediyeyi açıkladı

16:17
Bakanlıktan biberi fahiş fiyattan satan markete 1,8 milyon lira ceza
Bakanlıktan biberi fahiş fiyattan satan markete 1,8 milyon lira ceza
16:13
10 bin asker sevki sonrası gerilim tırmanıyor Rusya’dan ABD’ye rest
10 bin asker sevki sonrası gerilim tırmanıyor! Rusya’dan ABD’ye rest
16:07
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
15:37
İncirlik Üssü’nde siren sesleri MSB’den açıklama var
İncirlik Üssü'nde siren sesleri! MSB'den açıklama var
15:11
TSK’dan ihraç edilen Teğmen İzzet Talip Akarsu hakkında karar çıktı
TSK’dan ihraç edilen Teğmen İzzet Talip Akarsu hakkında karar çıktı
12:40
İran, Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek
İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek
