Marmaris'te tır otomobile çarptı, sürücü yaralandı

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Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Hisarönü mahallesi Değirmenyanı mevkiinde tır otomobile çarparken, otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Olay bugün öğlen saatlerinde Marmaris'e 17 kilometre mesafedeki Değirmenyanı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Marmaris Datça karayolu Değirmenyanı mevkiinde seyir halinde olan tır, önündeki otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile yaralanan otomobil sürücüsü ambulans ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Kaza yerine Marmaris Bölge trafik ekipleri ile Jandarma trafik ekipleri yolda güvenlik tedbirleri alırken tır sürücüsü hakkında işlem başlatıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA