Marmaris'te Yaban Domuzu İstilasına İsyan: Mezarlıkları Tahrip Ediyorlar - Son Dakika
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Marmaris'te Yaban Domuzu İstilasına İsyan: Mezarlıkları Tahrip Ediyorlar

Marmaris\'te Yaban Domuzu İstilasına İsyan: Mezarlıkları Tahrip Ediyorlar
27.05.2025 13:14  Güncelleme: 13:18
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Marmaris Belediyesi'nin çöpleri zamanında toplamaması nedeniyle yaban domuzları şehir merkezinde yayılmaya başladı. Domuzlar artık mezarlara zarar vermeye başlamasıyla halk, belediyeden acil önlem talep ediyor.

Marmaris Belediyesinin çöpleri zamanında toplamaması nedeniyle domuz istilasının yaşandığı şehirde domuzlar şimdide mezarları tahrip etmeye başladı. Marmaris'in en büyük sorunlarından biri haline gelen yaban domuzlarına karşı belediyenin önlem almasını isteyen vatandaşlar, "Şehir merkezine mesken edinen domuzlar şimdi de mezarları tahrip etmeye başladı. Belediyenin bir an önce önlem almasını bekliyoruz" dediler.

Türkiye'nin en önemli turizm kentlerinden biri olan Marmaris sokaklarında sürüler halinde gezen yaban domuzları hem turizmi hem de gündelik hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Çöp bidonlarını deviren, evcil sokak hayvanlarına zarar veren ve şehirdeki güvenliği tehlikeye sokan yaban domuzları şimdi de ilçe merkezindeki mezarlıklarda mezarları tahrip etmeye başladı.

Özellikle defni yeni yapılan mezarların yaban domuzu tehdidi altında olduğunu belirten vatandaşlar belediyenin bu konuda önlem almasını istedi. Birçok mezarın tahrip olduğu mezarlıkların kapısına yaşanan domuz istilası nedeniyle "Domuzlar giriyor kapıyı kapalı tutun" şeklinde uyarı yazısı asıldı.

Halk sağlığı için ciddi bir tehdit olan yaban domuzlarının şehir merkezinde yerli ve yabancı turistleri de tedirgin ettiği Marmaris'te vatandaşlar, belediyenin çöpleri zamanında toplamasını ve sokaklarda ve mezarlıklarda gerekli önlemi almasını istedi.

Bu arada domuzların taşıdıkları zoonoz hastalıkların yanında ciddi bir kuduz virüsü taşıyıcısı olduğunu belirten yetkililer, "Mezarlıklar da halk sağlığı açısından ciddi şekilde korunması gereken alanlardır. Belediyenin sorumluluğundaki mezarlar hem ölmüşlerin manevi saygınlığı hem de halk sağlığı açısında titizlikle korunmalıdır. Ancak mezarlık kapılarına 'Domuzlar giriyor kapıyı kapalı tutunuz' yazısı asmakla Marmaris Belediyesi görevini yapmış olmaz. Bölgede ciddi bir halk sağlığı sorunu yaşanmadan Marmaris Belediyesi'nin görevini yerine getirmesini bekliyoruz" diye konuştular. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Marmaris'te Yaban Domuzu İstilasına İsyan: Mezarlıkları Tahrip Ediyorlar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmaris'te Yaban Domuzu İstilasına İsyan: Mezarlıkları Tahrip Ediyorlar - Son Dakika
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