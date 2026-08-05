Marmaris\'te Yelkenli Tekne Yangını

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kıyıya yakın noktada demirli bulunan yelkenli teknede çıkan yangın itfaiye ve Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, tekne kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Karacasöğüt Mahallesi'nde kıyıya yakın bölgede demirli bulunan yelkenli teknede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tekneyi sararken, ihbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında teknede kimsenin bulunmaması faciayı önlerken, can kaybı ya da yaralanan olmaması da teselli kaynağı oldu. İlk belirlemelere göre yangının elektrik kaynaklı olduğu değerlendirilen yangında, yelkenli tekne kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.