Marmaris\'teki Orman Yangını Kontrol Altında

Marmaris'teki orman yangını kontrol altına alındı

Ateş savaşçıları alevlere geçit vermedi

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını söndürme ekiplerinin havadan ve karadan hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilbelde Mahallesi ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı sonrası bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait çok sayıda kara ve hava aracı sevk edildi. Ekiplerin yangın bölgesinde havadan ve karadan hızlı müdahalesi başladı. Alevlere 13 helikopter, 2 uçakla havadan, 20 arazöz, onlarca söndürme ekibi ve iş makineleri ile karadan müdahale edildi. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi. Söndürme ekiplerinin yangının ilk saatlerinden itibaren cansiperhane çalışmaları sonrasında alevler kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenilirken, yangında 2 dekar ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

"Korkulacak bir durum kalmadı"

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, yangın bölgesine gelerek çalışmaları yakından takip etti. Kaymakam Kaya, burada yaptığı açıklamada, "Ekiplerimiz çok hızlı bir şekilde mücadele ettiler. Hava ekiplerimiz müdahale etti. Korkulacak bir durum kalmadı. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.