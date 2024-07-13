Marmarisli Anıl Berk, 15 Temmuz darbe girişiminde yaşadıklarını anlattı - Son Dakika
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Marmarisli Anıl Berk, 15 Temmuz darbe girişiminde yaşadıklarını anlattı

Marmarisli Anıl Berk, 15 Temmuz darbe girişiminde yaşadıklarını anlattı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan Anıl Berk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı alana saldıran hainlerin 15 Temmuz darbe girişiminde yaşadıklarını anlattı. O gece balkona çıktığında helikopterlerle karşılaştığını ve daha sonra darbenin gerçekleştiğini anladığını belirten Berk, devletin büyüklüğüyle gurur duyduğunu ifade etti.

13.07.2024 13:58
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Muğla'nın Marmaris ilçesinde olduğu için kaldığı alanı hedef alan hainlerin 15 Temmuz 2016 darbe girişiminde yaptıklarına şahit olan Marmarisli Anıl Berk, "Televizyonda izlerken, sesleri duydum balkona çıktım. Skorksy helikopterdekiler ile burun buruna geldik " diyerek o gece yaşadıklarını anlattı.

'15 Temmuz Demokrasi Meydanı' adı verilen Siteler Mahallesi'ndeki alana yakın bölgede bulunan bir apartmanda yaşayanlardan kaptan Anıl Berk o gece yaşadıklarını anlattı. Turizmci ve yat kaptanı Anıl Berk 15 Temmuz 2016 gecesini anlatırken o gece şehit olanlara rahmet dileyerek başladığı konuşmasında, "Maalesef o talihsiz gecede evimizdeydik, oturuyorduk. Gecenin ilerleyen saatlerinde haber ajanslarının yaptıkları yayınlarla televizyonlardan vatan hainleri tarafından kalkışma girişimini izliyorduk. Bir yoğun bir gürültü halinde ses duydum ve balkona çıkıp baktığımda, önümden bir helikopter geçti. İlk etapta, Cumhurbaşkanımızın kaldığı otel olduğu için Cumhurbaşkanımızı korumaya geldiklerini düşünmüştüm. Fakat daha sonra iki helikopter daha askerleri indirdikten ve askerlerin havaya ateş açıp vatandaşları dağıtmaya çalışmasından, bunların kalkışmayı yürüten vatan hainleri olduğunu anladık" dedi.

O geceye dair yaşadıklarını anlatırken helikopterlerin inmesinden dakikalar sonra apartmanlarına istihbarat, terörle mücadele ve özel harekatçıların geldiğini belirten Berk, "Helikopter görüntülerini izlerken, televizyonlarda meclisin bombalandığını ve darbe girişimi ile ilgili açıklamaların yapıldığını gördük. Helikopterleri görünce darbenin olduğunu düşündüm. Helikopterler indikten yaklaşık beş dakika sonra emniyet kuvvetleri evime geldiler, kapımı çaldılar ve onlarla beraber gerçek bir mücadelenin olduğunu anladım. Arkasından burada çatışmalara şahit olduk; evimizin etrafında çatışmalar oldu, sabaha kadar bu çatışmalar devam etti" şeklinde konuştu.

"Devletimizin büyüklüğü ile gurur duyuyoruz"

Anıl Berk Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin büyüklüğü ile gurur duyduğunu kaydederek, "Şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Onlar bu ülke ve vatan için çok büyük fedakarlıklar yaptılar. Vatan hainleri tarafından şehit edildiler. Onlara Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. İki sene sonra onuncu yılı olacak. Sekiz senedir hala aynı şeyi yaşamışız gibi hissediyoruz ama devletimizin büyüklüğü sayesinde asla eğilmiyoruz. Vatan gücümüz ve sevgimiz ile gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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