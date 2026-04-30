Maskeli beşler girdikleri işletmelerde çelik kasaları böyle patlattı...
Maskeli beşler girdikleri işletmelerde çelik kasaları böyle patlattı...

30.04.2026 10:50  Güncelleme: 10:51
Bursa'nın Kestel ilçesinde iki ayrı işletmede çelik kasaların çalındığı hırsızlık olayları, Jandarma dedektiflerinin 2 ay süren titiz çalışmasıyla aydınlatıldı. 126 saatlik kamera kaydı ve 16 bin plaka üzerinde yapılan incelemeler sonucu olayı gerçekleştiren maskeli 5 şüpheli yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Şubat 2026'da meydana gelen ve maddi değeri 2 milyon lira olan olayların ardından harekete geçti. Kestel bölgesinde geniş çaplı saha araştırması başlattı. İlçe genelindeki güvenlik kameraları tek tek incelenirken, şüphelilerin olay sonrası kaçış güzergahları adım adım takip edildi. Görüntülerden elde edilen ipuçlarıyla yaklaşık 16 bin araç plakası sorgulandı. Yapılan analizler sonucunda olaylarda 2 farklı aracın kullanıldığı kesinleşti.

Araçların hareketleri gün gün izlenerek teknik ve fiziki takip derinleştirildi. Şüphelilerin olay öncesi keşif yaptığı, gece saatlerinde işletmelere girerek çelik kasaları hedef aldığı ve kısa sürede olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi. Tüm verilerin birleştirilmesiyle kimlikleri belirlenen 5 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda yakalanan şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. - BURSA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Bursa, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Güler’den 1000 öğrenciye sürpriz Beğeni yağıyor Arda Güler'den 1000 öğrenciye sürpriz! Beğeni yağıyor
Cinayet anı kamerada Genç avukatı güpegündüz böyle öldürdüler Cinayet anı kamerada! Genç avukatı güpegündüz böyle öldürdüler
Fenerbahçe’den RAMS Başakşehir FK maçında 18 yaş altı taraftara ücretsiz bilet Fenerbahçe'den RAMS Başakşehir FK maçında 18 yaş altı taraftara ücretsiz bilet
İsrail’in uykularını kaçıran tatbikat 100 metre yakınına bomba yağdıracaklar İsrail'in uykularını kaçıran tatbikat! 100 metre yakınına bomba yağdıracaklar
İBB davasında gerginlik İmamoğlu çileden çıkıp bağırdı: Bu söylenenler çok ayıp İBB davasında gerginlik! İmamoğlu çileden çıkıp bağırdı: Bu söylenenler çok ayıp
Kayıp olarak aranan çocuğun, derede cesedi bulundu Kayıp olarak aranan çocuğun, derede cesedi bulundu

11:44
Geceye damga vuran görüntü Sahaya attıkları hayrete düşürdü
Geceye damga vuran görüntü! Sahaya attıkları hayrete düşürdü
11:33
Milli eğitim müdürünün bir mesajı olayların fitilini ateşledi Ölüm ve boşanmayla bitti
Milli eğitim müdürünün bir mesajı olayların fitilini ateşledi! Ölüm ve boşanmayla bitti
11:10
İsrail’in saldırdığı Sumud Filosu: 18 Türk aktivist alıkonuldu
İsrail'in saldırdığı Sumud Filosu: 18 Türk aktivist alıkonuldu
10:58
Afganistan’dan petrol hamlesi Çin desteğiyle 5 yeni kuyu açıldı
Afganistan'dan petrol hamlesi! Çin desteğiyle 5 yeni kuyu açıldı
10:41
Survivor’da büyük skandal Kurguda kesmeyi unuttukları o sözleri herkes duydu
Survivor'da büyük skandal! Kurguda kesmeyi unuttukları o sözleri herkes duydu
10:27
Fahiş site aidatlarına son İşte yeni düzenlemenin detayları
Fahiş site aidatlarına son! İşte yeni düzenlemenin detayları
