MASTOB\'un Yeni Başkanı Zafer Süral

Manavgat Side Turistik Otelciler Birliği (MASTOB) yapılan olağanüstü genel kurulun ardında ilk toplantısını yaparak yeni başkanı seçti.

Kısa adı MASTOB olan Manavgat Side Turistik Otelciler Birliği yapılan olağanüstü genel kurulun ardında ilk toplantısını yaparak yeni başkanı seçti. MASTOB'da yeni başkan Zafer Süral olurken, başkan yardımcılığına Durmuş Vural ve Adem Tuluk, genel sekreterliğe Ramazan Kara ve muhasip üyeliğe Hüseyin Külahlı seçildi. Başkan Zafer Süral ilk mesajında "Tüm üyelerimizle beraber tek vücut olarak Manavgat'ımızı turizmde hak ettiği noktaya getireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" dedi. - ANTALYA