Matematik Öğretmeni Derya Demir\'in Cenazesi Memleketinde Defnedildi

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Mersin'in Erdemli ilçesinde sevgilisi tarafından yazlık dairede öldürülen 2 çocuk annesi 47 yaşındaki matematik öğretmeni Derya Demir, memleketi Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Özel bir kurs merkezinde öğretmenlik yapan erkek arkadaşı M.O. tarafından Erdemli ilçesi Yemişkumu Mahallesi'ndeki yazlık dairede bıçaklanarak öldürülen Demir'in cenazesi Mersin Üniversitesi Adli Tıp Kurumundan alınarak toprağa verilmek üzere memleketi Karaman'ın Kazım Karabekir ilçesine getirildi. Demir, için Kazımkarabekir Büyük Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Namaza Demir'in ailesi ve yakınları ile İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, Kazımkarabekir Belediye Başkanı Durmuş Demir, Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Demir'in cenazesi Kazımkarabekir ilçe mezarlığında dualarla defnedildi. - KARAMAN