Maydanoz Döner'e FETÖ Operasyonu

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Maydanoz Döner şubelerine yönelik yapılan FETÖ operasyonu çerçevesinde Bilecik'te 3 kişi tutuklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir çok şubesi bulunan Maydanoz Döner üzerinden "FETÖ'ye finansman sağlandığı" iddiasıyla, aralarında kamu personelinin de bulunduğu Antalya merkezli 31 ilde 353 şüphelinin gözaltına alındığını bildirmişti. Operasyon kapsamında Bilecik'te de E.S., M.K., M.A. isimli şahıslar gözaltına alınmıştı. Bu şahıslar emniyetteki sorgunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BİLECİK