Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün sağanak uyarısı yaptığı Ardahan'a havanın kararması sonrası dolu yağdı. Kısa sürede etkili olan fındık büyüklüğündeki dolu nedeniyle kent merkezi beyaza büründü. Trafikte ilerlemekte güçlük çeken araçlar yollarda kaldı. Vatandaşlar, araçlarının üzerlerini kaplayan doluları temizlemeye çalıştı.
Yağışa sokakta yakalananlar korunaklı alanlara sığınmaya çalıştı. Aracı yolda kalan sürücü, "Kış geldi, gördüğünüz gibi aracımız yolda kaldı. Yardım bekliyoruz. Olmazsa kendi imkanlarımızla buradan çıkacağız" dedi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Mayısın sonunda kış geri döndü! Şehir beyaza büründü - Son Dakika
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