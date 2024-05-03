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Mazgal hırsızı kameralarda

ANKARA - Ankara'da bir iş yerine ait otoparkta bulunan mazgalları çalan şüpheli güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızın sakin tavırları dikkat çekti.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan OSTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde yaşanan hırsızlık olayında, kimliği belirlenemeyen kadın, iş yerine ait otoparkında bulunan mazgalları gözüne kestirdi. Mazgallara doğru yürüyerek yerinden söken hırsızın hiçbir şey olmamış iki eline aldığı mazgalları el arabasına yükleyip yoluna devam ettiği o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.