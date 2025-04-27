Otobüsü kaçırdı, ortalığı birbirine kattı

İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Mecidiyeköy'de öğle saatlerinde ilginç bir olay yaşandı. İddiaya göre bir yolcu, Mecidiyeköy- Arnavutköy seferini yapan 336 M sayılı İETT otobüsünü kaçırdı. Duraktan kalkan aracın peşinden koşan yolcu, otobüse binmek istedi.

OTOBÜSÜN ÖNÜNÜ KESTİ

Şoför, durak harici yolcu alımının yasak olması nedeniyle yolcuyu otobüse almadı. Duruma sinirlenen yolcu, otobüsün önünü kesti ve geç kaldığını belirterek, şoföre hakaretlerde bulundu. Dakikalarca otobüsün önünü keserek ilerleyen öfkeli adam, bir vatandaş tarafından uzaklaştırıldı. Olay bir kaza yaşanmadan son bulurken o anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.