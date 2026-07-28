İstanbullunun ulaşım çilesi: Mecidiyeköy metrobüs istasyonunda yürüyen merdiven arızası yoğunluğa neden oldu
İBB'ye bağlı Mecidiyeköy Metrobüs İstasyonu'nda sabah saatlerinde yürüyen merdiven arızalandı. Metrobüsten çıkmaya çalışan vatandaşlar uzun süre beklemek zorunda kaldı, yoğunluk nedeniyle adeta insan seli oluştu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Mecidiyeköy Metrobüs İstasyonu'nda yürüyen merdiven arızalandı. Sabah saatlerinde yaşanan arıza nedeniyle metrobüsten çıkmaya çalışan vatandaşlar adeta insan seli oluşturdu.
İBB'nin işlettiği Mecidiyeköy Metrobüs İstasyonu'nun yürüyen merdiveni sabah saatlerinde bozuldu. Metrobüsten çıkmaya çalışan vatandaşlar adeta insan seli oluşturdu. Arıza nedeniyle yolcu akışı yavaşlarken istasyonda yoğunluk oluştu. İşe yetişmeye çalışan vatandaşlar ise uzun süre beklemek zorunda kaldı. İşe gitme maratonu, yürüyen merdiven arızası nedeniyle adeta çileye dönüştü.
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