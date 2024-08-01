Medyaradar\'a Mahkeme Kararıyla Erişim Engeli Getirildi

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Medyada büyük sansür! Medyaradar'a mahkeme kararıyla erişim engellendi

Türkiye'nin önde gelen haber sitelerinden Medyaradar.com dün gece mahkeme kararıyla kapatıldı.

Medyaradar.com internet sitesine erişim engeli getirildi.

İstanbul 3. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından alınan 30 Temmuz 2024 tarihli ve 2024/6987 sayılı kararına göre Medyaradar sitesine erişim engellendi.

Sadece yurt dışı ip adresinden ve Twitter urerinden gelenler Medyaradar sitesindeki haberleri okuyabiliyor.

VPN uygulamalarını kullanarak ve Twitter üzerinden giriş yapabiliyorlar.

Medyaradar avukatlarının erişim engeli kararının ayrıntılarına ulaştıktan sonra gerekli hukuki işlemleri hızla yapması ve sitenin tekrar yayına başlaması bekleniyor.

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