Medyaradar'a Mahkeme Kararıyla Erişim Engeli Getirildi - Son Dakika
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Medyaradar'a Mahkeme Kararıyla Erişim Engeli Getirildi

Medyaradar\'a Mahkeme Kararıyla Erişim Engeli Getirildi

Türkiye'nin önde gelen haber sitelerinden Medyaradar.com'a mahkeme kararıyla erişim engeli getirildi. İstanbul 3. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından alınan kararla siteye erişim engellendi. Erişim engeli sadece yurt dışı IP adreslerinden ve Twitter üzerinden giriş yapanlar için geçerli değil. Medyaradar'ın avukatları, erişim engeli kararının ayrıntılarına ulaştıktan sonra gerekli hukuki işlemleri hızla yapması bekleniyor.

01.08.2024 17:24
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Medyada büyük sansür! Medyaradar'a mahkeme kararıyla erişim engellendi

Türkiye'nin önde gelen haber sitelerinden Medyaradar.com dün gece mahkeme kararıyla kapatıldı.

Medyaradar.com internet sitesine erişim engeli getirildi.

İstanbul 3. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından alınan 30 Temmuz 2024 tarihli ve 2024/6987 sayılı kararına göre Medyaradar sitesine erişim engellendi.

Sadece yurt dışı ip adresinden ve Twitter urerinden gelenler Medyaradar sitesindeki haberleri okuyabiliyor.

VPN uygulamalarını kullanarak ve Twitter üzerinden giriş yapabiliyorlar.

Medyaradar avukatlarının erişim engeli kararının ayrıntılarına ulaştıktan sonra gerekli hukuki işlemleri hızla yapması ve sitenin tekrar yayına başlaması bekleniyor.

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Medyaradar'a Mahkeme Kararıyla Erişim Engeli Getirildi

İŞTE MEDYARADAR HAKKINDAKİ ERİŞİM ENGELİ KARARINI DUYURAN PAYLAŞIM:

Medyaradar'a Mahkeme Kararıyla Erişim Engeli Getirildi

İstanbul, Twitter, Türkiye, Hukuk, 3.Sayfa, Medya, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Medyaradar'a Mahkeme Kararıyla Erişim Engeli Getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Medyaradar'a Mahkeme Kararıyla Erişim Engeli Getirildi - Son Dakika
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