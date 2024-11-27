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Mehmet Ali Erbil'in ev hapsi kaldırıldı

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Mehmet Ali Erbil'in ev hapsi kaldırıldı, haftada bir gün imza atacak.

27.11.2024 14:18
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Mehmet Ali Erbil'in ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiri kaldırıldı

İSTANBUL - Yasadışı bahis yaptığı ve insanları teşvik ettiği iddiasıyla 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen Mehmet Ali Erbil'in ev hapsi' şeklindeki adli kontrol tedbiri kaldırıldı. Erbil hakkında haftada 1 gün 'imza atmak' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Mehmet Ali Erbil hakkında yasadışı bahis reklamı yaptığı ve insanları buna teşvik ettiği iddiasıyla 'kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlanmıştı.

Avukatları itiraz etti

Soruşturma sürdüğü sırada adliyeye getirilerek çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe hakkında 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedilen Erbil'in hakim karşısına çıkacağı tarih de belli olmuştu. 30 Aralık tarihinde İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlanacak olan Erbil'in ilk duruşma öncesi avukatları Şeyda Yıldırım ve Kübra Aslan, müvekkilinin 'ev hapsi' şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılması için itiraz dilekçesi sundu.

Ev hapsi kaldırıldı, her hafta 1 gün imza atacak

Yapılan itiraz sonucu 'ev hapsi' şeklindeki adli kontrol tedbirinin mahkemece kaldırılmasına karar verilirken, Erbil hakkında her hafta Pazartesi günü olmak üzere evine en yakın karakola giderek 'imza atmak' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi.

Mehmet Ali Erbil\'in ev hapsi kaldırıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mehmet Ali Erbil'in ev hapsi kaldırıldı - Son Dakika

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