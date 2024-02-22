Mehmet Özhaseki: Erzincan\'daki madenin fay hattına kurulduğunu ilk kez duyuyorum

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13 Şubat'ta Erzincan İliç'teki altın madeninde liç yığının kaymasıyla alanda çalışan 9 işçi milyonlarca metreküplük toprağın altında kaldı. Madenin aktif fay hattı üzerinde kurulduğu Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü'nün raporlarında ortaya çıkarken konuyla ilgili konuşan Mehmet Özhaseki "İlk defa duyuyorum, ihbar kabul ediyorum, bunu araştıracağım."

RAPORLARDA FAY HATTI

Anagold Madencilik firmasının işlettiği altın madeninin aktif olan Kuzeydoğu Anadolu Fay Hattı üzerine kurulduğu Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü raporlarında ortaya konurken yaşanan faciada ihmal olup olmadığı üzerine tartışmalar sürüyor. En son bölgede açıklamada bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Erzincan'a kazadan günler sonra gelmesinin gerekçesi olarak sağlık sorunlarını göstermişti. Özhaseki, katıldığı canlı yayında maden kazasıyla ilgili konuştu.

YIĞIN ALTINDA KALAN 9 İŞÇİ KONTROL İÇİN GİTMİŞ

Bakan Özhaseki tv100'de Candaş Tolga Işık'ın programında madenin, aktif fay hattına kurulmasıyla ilgili soruya "İlk defa duyuyorum, ihbar kabul ediyorum, bunu araştıracağım." ifadelerini kullandı. Milyonlarca metreküplük liç yığının hareketine neden olan ve "facia" olarak değerlendirilen kaza anıyla ilgili de açıklamada bulunan Özhaseki, 9 işçiyle ilgili ayrıntıyı paylaştı. Özhaseki, 9 işçinin ortaya çıkan çatlaklar sonrası durumu kontrol etmek için gittiklerini belirtti. İşçiler arasında durumun konuşulduğunu söyleyen Özhaseki, bir işçinin gitmek istememesine karşın yola çıktığını anlattı.

MTA RAPORUNDA 10 SENE SONRA FAY HATTI SİLİNDİ İDDİASI

Madenin fay hattı üzerinde kurulmasıyla ilgili sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, bir belge paylaşarak Maden Tetkik Arama'nın 2013'teki raporunda görünen fay hattının 2023'teki raporda silindiğini öne sürdü.

Yavuzyılmaz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "MTA'nın, Erzincan İliç'teki Anagold maden sahasının tam altından geçen Ovacık fay hattı-Munzur segmentini resmi fay haritasından sildiğini tespit ettik. 2013 yılı MTA haritasında bulunan fay hattı, 2023 yılında yayınlanan haritada yok! Kaynak: Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü 2013 ve 2023 yıllarına ait Resmi Diri Fay Haritaları."