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Meksika'da silahlı saldırı: 6 ölü, 26 yaralı - Son Dakika
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Meksika'da silahlı saldırı: 6 ölü, 26 yaralı

Meksika'nın Sonora eyaletinde düzenlenen bir partiye gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 26 kişi yaralandı. Saldırıda hedef alınan bir kartel üyesi öldürüldü ve saldırganlar kaçtı.

Meksika\'da silahlı saldırı: 6 ölü, 26 yaralı
30.12.2023 - 14:52,
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Meksika'nın Sonora eyaletinde bir partiye gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 26 kişi yaralandı.

Meksika'nın kuzeyindeki Sonora eyaletine bağlı Ciudad Obregon şehrinde düzenlenen bir partiye silahlı şahıslar tarafından saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır olmak üzere 26 kişi de yaralandı. Ölenlerden ikisinin 18 yaşın altında olduğu, yaralılardan ise 5'inin çocuk olduğu belirtildi.

Savcılıktan yapılan açıklamada, saldırıda cinayet ve diğer suçlamalardan aranan bir kartel üyesinin hedef alındığı ve saldırıda öldürüldüğü ifade edildi. Saldırganların ise kaçtığı aktarıldı. - MEXİCO CİTY

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Meksika'da silahlı saldırı: 6 ölü, 26 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meksika'da silahlı saldırı: 6 ölü, 26 yaralı - Son Dakika
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