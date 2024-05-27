Meksikalı model Cinthya Nayeli Higareda Bermejo, trenle fotoğraf çektirmek isterken feci şekilde can verdi - Son Dakika
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Meksikalı model Cinthya Nayeli Higareda Bermejo, trenle fotoğraf çektirmek isterken feci şekilde can verdi

Meksikalı model Cinthya Nayeli Higareda Bermejo, trenle fotoğraf çektirmek isterken feci şekilde can verdi

Meksika'da 30 yaşındaki model Cinthya Nayeli Higareda Bermejo, hızlı trenle fotoğraf çekimi yaparken kıyafetlerinin trene takılması sonucu yaşamını yitirdi. Olay, Guadalajara yakınlarındaki Zacoalco de Torres'te gerçekleşti. Acil servis ekipleri, olay yerine vardığında Bermejo'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenazesi otopsi için alındı ve ailesine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

27.05.2024 16:08
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30 yaşındaki model Cinthya Nayeli Higareda Bermejo, Meksika'da rayların yanında hızlı trenle fotoğraf çekimi yaparken kıyafetlerinin trene takılması sonucu hayatını kaybetti. Olay, Guadalajara yakınlarındaki Zacoalco de Torres'te meydana geldi.

Acil servis ekipleri olay yerine geldiğinde Bermejo'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazesi otopsi yapılmak üzere raylardan alındı ve ailesine teslim edildi. Polis, fotoğraf çekimine katılan tanıklardan ifadeler topladı.

Jalisco Eyaleti savcısı Joaquín Méndez Ruiz, "Kurban fotoğraf çekimine katılıyordu ve trene çok yaklaştı. Tren, kıyafetlerini kendine çekti ve bu da ölümüne neden oldu. Her şey bir kazayı işaret ediyor," dedi.

Venezüellalı modelin ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor.

Meksika'da başka olaylar da yaşandı. San Pedro Garza García'da düzenlenen bir seçim mitinginde sahnenin çökmesi sonucu en az dokuz kişi hayatını kaybetti ve 50 kişi yaralandı. Ayrıca, Tabasco eyaletinde aşırı sıcaklar nedeniyle en az 138 maymun, 46 derece sıcaklıkta ağaçlardan düşerek öldü. Yerel halk maymunları kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

Meksikalı model Cinthya Nayeli Higareda Bermejo, trenle fotoğraf çektirmek isterken feci şekilde can verdi
Meksikalı model Cinthya Nayeli Higareda Bermejo, trenle fotoğraf çektirmek isterken feci şekilde can verdi
Meksikalı model Cinthya Nayeli Higareda Bermejo, trenle fotoğraf çektirmek isterken feci şekilde can verdi
Meksikalı model Cinthya Nayeli Higareda Bermejo, trenle fotoğraf çektirmek isterken feci şekilde can verdi

Sonora, Güvenlik, 3.Sayfa, Moda, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Meksikalı model Cinthya Nayeli Higareda Bermejo, trenle fotoğraf çektirmek isterken feci şekilde can verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Meksikalı model Cinthya Nayeli Higareda Bermejo, trenle fotoğraf çektirmek isterken feci şekilde can verdi - Son Dakika
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