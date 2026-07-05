Melen Çayı'nda Kaçak Avcılığa Denetim - Son Dakika
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Melen Çayı'nda Kaçak Avcılığa Denetim

Melen Çayı\'nda Kaçak Avcılığa Denetim
05.07.2026 10:06
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Düzce ve Sakarya ekipleri, Melen Çayı'nda yasa dışı su ürünleri avcılığını denetledi.

Sakarya ve Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlükleri Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Melen Çayı'nda yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik ortak denetim gerçekleştirdi.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, doğal su kaynaklarının korunması ve su ürünleri varlığının sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla denetim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda; Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Akçakoca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli ile Sakarya ili Kocaali İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından koordineli denetim gerçekleştirildi.

Akçakoca ilçesi sınırları içerisinde bulunan Melen Çayı'nda kaçak avcılık faaliyetlerine yönelik yapılan kontrollerde, sahipsiz olduğu tespit edilen toplam 16 adet pinter sudan çıkarılarak mevzuat kapsamında el konuldu. Pinterlerin içerisinden çıkan canlı balıklar ise zarar görmeden yeniden doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Konuya ilişkin kısa bir değerlendirmede bulunan Düzce Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun, "Su ürünleri kaynaklarımızın korunması için denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Amacımız, doğal yaşamı korumak ve sürdürülebilir avcılığı sağlamaktır" ifadelerini kullandı.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak, doğal su kaynaklarımızın ve su ürünleri varlığımızın korunması, sürdürülebilir avcılığın sağlanması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla denetimin süreceği bildirildi.

Pinter; balık ve diğer su ürünlerinin yakalanmasında kullanılan, genellikle kasnak ve ağlardan oluşan tuzak tipi bir av aracıdır. Akarsu, dere, göl ve benzeri su alanlarında kullanılan bu tür av araçlarının mevzuata aykırı şekilde bırakılması, su ürünleri varlığı ve ekosistem dengesi açısından risk oluşturmaktadır. - DÜZCE

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Sakarya, Sudan, Tarım, Düzce, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Melen Çayı'nda Kaçak Avcılığa Denetim - Son Dakika

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