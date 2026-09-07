Melih Gökçek'in oğlu ve gelini, kayıt dışı para soruşturmasında Ankara Adliyesi'nde ifade verdi - Son Dakika
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Melih Gökçek'in oğlu ve gelini, kayıt dışı para soruşturmasında Ankara Adliyesi'nde ifade verdi

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Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek, yurt dışına kayıt dışı para aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla Ankara Adliyesi'ne geldi. Geçen hafta ifade veren Melih Gökçek'in ardından aile üyelerinin ifadeleri de aynı soruşturma çerçevesinde alınacak.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek ifade vermek üzere Ankara Adliyesi'ne geldi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı iddialarına ilişkin geçen hafta eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve ailesi hakkında re'sen başlattığı soruşturma devam ediyor. Cuma günü 'şüpheli' sıfatıyla ifade veren Melih Gökçek'in, oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek de aynı soruşturma kapsamında ifadeye çağırıldı. Ahmet Gökçek ile Hülya Gökçek şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere Ankara Adliyesi'ne geldi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek'in şüpheli sıfatıyla ifadesi alınmış olup, soruşturma kapsamında Ahmet Gökçek ve Hülya Gökçek, şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilecektir."

Kaynak: İHA

Politika, 3. Sayfa, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Melih Gökçek'in oğlu ve gelini, kayıt dışı para soruşturmasında Ankara Adliyesi'nde ifade verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Melih Gökçek'in oğlu ve gelini, kayıt dışı para soruşturmasında Ankara Adliyesi'nde ifade verdi - Son Dakika
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