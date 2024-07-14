Menderes Nehri'ne uçan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Menderes Nehri'ne uçan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

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Denizli'nin Güney ilçesinde Büyük Menderes Nehri'ne uçmuş vaziyette görülen otomobilin çevresinde yapılan aramalarda 1'isi kadın 2 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

14.07.2024 15:35  Güncelleme: 15:38
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Menderes Nehri'ne uçan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

Önce otomobil ardından 2 kişinin cesedi bulundu

DENİZLİ - Denizli'nin Güney ilçesinde sabah saatlerinde Büyük Menderes Nehri'ne uçmuş vaziyette görülen otomobilin çevresinde yapılan aramalarda 1'isi kadın 2 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Olay, Denizli'nin Güney ilçesine bağlı Ertuğrul Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; mahallede ikamet eden 62 yaşındaki Kazım Demirli, gece saat 03.30 sıralarında, tarlasını sulamak için otomobiliyle evinden ayrıldı. Sabah saat 09.30 sıralarında, Kazım Demirli'ye ait otomobili Güney Şelalesine yakın bir noktada Büyük Menderes Nehrine uçmuş vaziyette gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar etti.

Büyük Menderes Nehrine uçan otomobil, vinç yardımıyla bulunduğu bölgeden çıkartılırken, içerisinde her hangi bir kişiye rastlanılamadı. Denizli İl Jandarma Komutanlığı, AFAD ve Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından nehir yatağında başlatılan aramalarda, saat 12.30 sıralarında aracın bulunduğu bölgenin biraz uzağında Kazım Demirli'nin cansız bedenine ulaşıldı. Tedbir amacıyla çalışmalarını sürdüren ekipler, yaklaşın yarım saat sonrasında ise henüz kimliği belirlenemeyen bir kadın cesedini daha tespit etti.

Nehirden çıkartılan cenazeler, otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Kazım Demirli'nin kullandığı otomobilin kontrolden çıkıp şarampole düştükten sonra Büyük Menderes Nehrine uçmuş olabileceği iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Menderes Nehri\'ne uçan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Menderes Nehri'ne uçan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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