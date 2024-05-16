Menemen'de çocuk odasında çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi - Son Dakika
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Menemen'de çocuk odasında çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi

Menemen\'de çocuk odasında çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi

İzmir'in Menemen ilçesinde bulunan 8 katlı bir sitedeki dairede çıkan yangın sonucunda çocuk odası kullanılamaz hale geldi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

16.05.2024 17:24
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İzmir'in Menemen ilçesinde 8 katlı bir sitedeki daire, çocuk odasında çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Menemen ilçesi Asarlık Mahallesi'ndeki 8 katlı sitenin 2. katındaki bir dairede meydana geldi. Daire sakinleri evde bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen bir sebeple çocuk odasında yangın çıktı. Yangına müdahale etmeye çalışan ev halkı, alevleri söndüremeyince durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye personelince alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Menemen'de çocuk odasında çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi - Son Dakika

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