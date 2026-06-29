Ot yangını sanayi alanına ulaştı - Son Dakika
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Ot yangını sanayi alanına ulaştı

Ot yangını sanayi alanına ulaştı
29.06.2026 10:17  Güncelleme: 10:22
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İzmir'in Menemen ilçesinde çıkan ot yangını, rüzgarın etkisiyle sanayi bölgesine ulaştı. İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı, kimya tesislerine sıçraması önlendi.

İzmir'in Menemen ilçesindeki Serbest Bölge mevkiinde çıkan ot yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek sanayi alanına kadar ulaştı. Alevlerin özellikle kimya tesislerine sıçramaması için itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan yoğun müdahale yürütürken, alevler kontrol altına alındı.

İzmir'in Menemen ilçesine bağlı Maltepe Mahallesi Serbest Bölge mevkiinde bugün saat 16.00 sıralarında bir ot yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevler sanayi bölgesinde paniğe neden oldu. İhbar üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bölgeye 6 tonaj araç ve 6 arazöz sevk ederken, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü de 2 arazöz, 1 helikopter ve 1 su tankeri ile müdahalede bulundu. Söndürme çalışmalarına İZSU ile ilçe belediyelerine ait su tankerleri de destek verdi. Ekipler, alevlerin özellikle bölgede faaliyet gösteren bir kimya fabrikasına sıçramasını önlemek için yoğun çaba harcadı. Kritik müdahale sayesinde yangının sanayi tesislerine ulaşması engellenerek felaketin önüne geçildi.

Alevler ekiplerin ortak çalışmasıyla kontrol altına alındı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, İtfaiye, Menemen, İzmir, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ot yangını sanayi alanına ulaştı - Son Dakika

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