Mengen'deki Maden Göçüğünde Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Mengen'deki Maden Göçüğünde Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Mengen\'deki Maden Göçüğünde Arama Çalışmaları Devam Ediyor
21.06.2026 11:09
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Bolu Mengen'de göçükte hayatını kaybeden işçi için arama çalışmaları 99. saatte sürdü.

Bolu'nun Mengen ilçesindeki maden ocağında 4 gün önce meydana gelen göçükte hayatını kaybeden işçinin cenazesine ulaşmak için yürütülen çalışmalar 99'uncu saatinde devam ediyor.

Mengen ilçesi Gökçesu beldesinde faaliyet gösteren Yanar Elmas Madencilik firmasına ait maden ocağında, 17 Haziran sabahı saat 08.30 sıralarında genel kontrol amacıyla madene giren işçilerin bulunduğu alanda göçük yaşandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk yapılan çalışmalarda göçükte hayatını kaybeden işçi Muhammet Özkul'a (49) ulaşılamadı. Ocakta çıkan yangın ve biriken yoğun gazın uzman ekiplerce tahliye edilerek güvenli ortamın sağlanmasının ardından arama kurtarma faaliyeti hız kazandı. Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) bağlı uzman tahlisiye ekipleri, itfaiye ve AFAD personelinin hayatını kaybeden işçinin cenazesini göçük altından çıkarmak için başlattığı zorlu çalışmalar 99'uncu saatine girerken, ekiplerin bölgedeki mesaisi aralıksız sürüyor. Madende zaman zaman gaz açığa çıktığı öğrenildi.

Ayrıca Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çok yönlü olarak sürüyor. Soruşturma çerçevesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan 4 şüpheli, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden Firma sahibi D.Y. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.B. ve İ.Y. hakkında ev hapsi şartıyla adli kontrol tedbiri uygulandı. Diğer şüpheli ise savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı. - BOLU

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Mengen, Maden, Yaşam, Bolu, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mengen'deki Maden Göçüğünde Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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